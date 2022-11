Ucraina, Zelensky premia Apple per aver lasciato business in Russia

Il vice primo ministro ucraino e ministro per la Transizione digitale Mykhailo Fedorov ha sottolineato in un post su Twitter come sia un "onore e una fortuna avere" un'azienda come Apple "dalla parte giusta". E spiega che il premio per la Pace è "più che meritato" ascolta articolo Condividi

L'Ucraina premia Apple per essere stata una delle prime aziende ad aver abbandonato il proprio business in Russia dopo lo scoppio della guerra, lo scorso febbraio. Un "premio per la Pace" conferito all'azienda statunitense dietro mandato dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Si tratta di un riconoscimento di Kiev per aziende, società, governi, funzionari e politici che hanno sostenuto l'Ucraina dopo l'invasione russa e hanno aiutato il Paese nella resistenza contro l'armata russa. Apple ha dato sostegno all'Ucraina in vari modi, ad esempio con donazioni destinate al soccorso umanitario e alle organizzazioni no-profit.

Il messaggio di Fedorov approfondimento Tim Cook ha ricevuto a Napoli una laurea honoris causa Il vice primo ministro ucraino e ministro per la Transizione digitale Mykhailo Fedorov ha sottolineato in un post su Twitter come sia un "onore e una fortuna avere" un'azienda come Apple "dalla parte giusta". E spiega che il premio per la Pace è "più che meritato" per una "grande compagnia tecnologica con cuore altrettanto grande".

Apple: facciamo la nostra parte approfondimento Apple invita i suoi fornitori a ridurre le emissioni di gas serra I ringraziamenti di Apple sono arrivati da Lisa Jackson, vicepresidente per l'Ambiente, le Politiche e le iniziative sociali dell'azienda di Cupertino: "A nome di Apple, ringrazio il presidente Zelensky, il ministro Fedorov e il popolo ucraino per questo riconoscimento. In Apple ci impegniamo a fare la nostra parte per aiutare chi ha bisogno di supporto umanitario. Crediamo in un futuro migliore per l'Ucraina e continueremo a lavorare con il governo ucraino per costruire quel futuro, sostenendo programmi educativi vitali".