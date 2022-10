Apple invita i suoi fornitori a ridurre le emissioni di gas serra

L'azienda di Cupertino accelera il lavoro per la decarbonizzazione della produzione e amplia i suoi investimenti per le soluzioni green a sostegno del clima in tutto il mondo ascolta articolo Condividi

Rendere la catena di produzione carbon neutral entro il 2030. È questo l’ambizioso obiettivo green fissato da Apple. L’azienda di Cupertino, da sempre attenta alle tematiche legate all’ambiente, ha deciso di mobilitare l’intera catena di fornitura per combattere contro gli effetti del cambiamento climatico.

"Carbon neutral" entro il 2030 “La lotta al cambiamento climatico rimane una delle priorità più urgenti di Apple, e momenti come questo evidenziano l’importanza di mettere in pratica le intenzioni”, ha dichiarato Tim Cook, Ceo di Apple. “Non vediamo l'ora di continuare a collaborare con i nostri fornitori per rendere la catena di fornitura di Apple carbon neutral entro il 2030. L’azione di Apple a sostegno del clima non si ferma alla nostra azienda. Siamo determinati ad essere l’onda nell'acqua che crea un cambiamento più vasto", ha aggiunto Cook.

L'invito ai fornitori per la decarbonizzazione Apple sta collaborando con la sua catena di fornitura a livello mondiale per sollecitare un’azione più rapida, che ha come obiettivo la decarbonizzazione per le loro attività. L’azienda richiederà un resoconto dei progressi compiuti per il raggiungimento di questi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni Scope 1 e Scope 2 e terrà traccia dei progressi annuali effettuando delle verifiche.

Priorità all'energia pulita approfondimento Cambiamento climatico, il piano europeo per l’energia pulita L'attenzione è rivolta anche alla riduzione delle emissione di gas serra. L'azienda fondata da Steve Jobs sta incoraggiando i fornitori a dare priorità all’energia pulita. Già dal 2015, Apple ha ridotto le proprie emissioni del 40%, grazie soprattutto ai miglioramenti introdotti nel campo dell’efficienza energetica, delle scelte di design di prodotto, orientate alle basse emissioni di gas serra, della neutralizzazione del carbon footprint a livello aziendale e del passaggio dell’intera filiera all’energia pulita.

Le iniziative per il clima nel mondo approfondimento Animali, report Wwf: scomparso il 69% della fauna selvatica in 50 anni Non solo decarbonizzazione e energia verde. Apple ha annunciato anche l’avvio di nuovi progetti in giro per il mondo attraverso il Restore Fund, un’iniziativa volta alla rimozione del carbonio, la prima del suo genere, che mira a generare un ritorno finanziario per gli investitori mentre si rimuove l'anidride carbonica dall'atmosfera. In collaborazione con Conservation International e Goldman Sachs, Apple ha investito in tre gestori forestali di alta qualità, in Brasile e Paraguay, per ripristinare 150.000 acri nelle cosiddette “working forest”, certificate e sostenibili, e per proteggere circa 100.000 acri di foreste native, distese erbose e paludi. Con il Wwf, in Namibia e Zimbabwe, Apple ha realizzato iniziative per promuovere la resilienza climatica e i mezzi di sussitenza sostenibile attraverso il programma Climate Crowd.

Per l'ambiente anche in Europa, Medio Oriente e Nord Africa Una nuova partnership anche con ChangemakerXchange per rafforzare l’azione e la leadership legata al clima nella regione. Grazie alla creazione di una rete per collegare, costruire e promuovere l’innovazione climatica guidata dai giovani, Apple contribuirà a mettere in connessione le soluzioni alle opportunità di finanziamento e a migliorare così le capacità di leadership in campo climatico. L'iniziativa sarà lanciata in Egitto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) e nei prossimi due anni si occuperà di offrire sostegno ad un gruppo di 100 innovatori sociali e promotori del cambiamento, 50 dall’Europa, 50 dal Medio Oriente e dal Nord Africa.