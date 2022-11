A causa dei bombardamenti russi, le ultime due linee di comunicazione ad alta tensione della centrale nucleare di Zaporizhzhia con il sistema elettrico ucraino sono state danneggiate e sono ora completamente scollegate. Lo afferma in una nota la Società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare Emergoatom. Bombe russe su Nikopol e nel sud dell'Ucraina durante la notte.

I vertici militari di Mosca hanno discusso la possibilità di usare armi nucleari tattiche in Ucraina , come riferiscono funzionari statunitensi citati dal New York Times. L'ambasciatore Gb sarà convocato al ministero degli Esteri russo per chiarimenti sul ruolo degli specialisti britannici negli attacchi di Kiev alla Flotta russa in Crimea. Nel frattempo Mosca ha annunciato di essere rientrata nell'accordo sul grano, dopo la mediazione di Ankara, avendo ricevuto garanzie scritte dall'Ucraina sull'inammissibilità dell'uso del corridoio dei cereali per azioni militari contro la Russia.