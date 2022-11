La conclusione "ovvia" dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) rappresenta "una prova chiara e inconfutabile" che non ci sono stati preparativi per una "bomba sporca" in Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino Voldymyr Zelensky nel suo messaggio serale, aggiungendo che almeno 4,5 milioni di persone in Ucraina sono state private dell'elettricità in seguito agli attacchi delle forze russe. Intanto il G7 avverte Mosca: non permetterà di far patire fame e freddo alla popolazione ucraina e continuerà a fornire aiuti. Zelensky ha ribadito che con la Russia, almeno per ora, non si tratta, e non andrà al G20 di Bali se ci sarà Putin