Guerra Ucraina, Kirill: a Russia aggressione spirituale e culturale

Mondo

Le nuove misure anti-russe dell’Unione Europea includono l'embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti. il patriarca è stato tolto invece dalla lista nera. Intanto gli Usa hanno annunciato ulteriori interventi contro Mosca che colpiscono dirigenti governativi, oligarchi e società legate a Vladimir Putin e a settori chiave dell'economia del Paese