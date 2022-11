Russia, Putin abolisce il divieto arruolamento dei condannati

Vladimir Putin ha firmato una legge che abolisce il divieto di arruolamento nell'esercito russo dei cittadini che hanno una condanna "non cancellata o in sospeso" per un reato considerato "grave". Lo riporta l'agenzia Interfax, precisando che il divieto permane per chi è stato condannato per abusi su minori e per alcuni altri reati (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).