Guerra Ucraina Russia, le news del 20 agosto sulla crisi. DIRETTA

Le forniture di gas attraverso il Nord Stream saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione". Lo ha reso noto la compagnia russa Gazprom. Il prezzo del gas tocca un nuovo massimo. Usa: "La Russia disprezza la sicurezza nucleare". Telefonata tra Emmanuel Marcon e Vladimir Putin. Il presidente francese conferma: "Putin ha accettato l'invio di una missione dell'Aiea nella centrale di Zaporizhzhia alle condizioni di Kiev e dell'Onu". Mosca: "Visita possibile già a settembre via Ucraina". L'agenzia Onu: "Contatti in corso per mandare i nostri uomini il prima possibile". Ma un video della Cnn che mostra mezzi militari russi parcheggiati nella sala turbine dei reattori alimenta i timori per la sicurezza del sito. Il leader ucraino Zelensky: "Mondo sull'orlo del disastro nucleare". Dopo l'incontro trilaterale a Leopoli, Erdogan si dice pronto a ospitare colloqui per il cessate il fuoco. E perfino Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky. Ma lui chiude: "Niente pace senza ritiro dei russi". Dagli Usa altri 775 milioni di dollari di aiuti a Kiev