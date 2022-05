Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 27 maggio sulla crisi. DIRETTA

Draghi chiama Putin e chiede che la Russia sblocchi il grano ucraino. “La crisi alimentare avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili nei Paesi africani”, afferma il premier. L'ipotesi è una cooperazione per lo sblocco dei porti sul Mar Nero. Il presidente russo ha chiesto di togliere le sanzioni e ha garantito forniture che Mosca non interromperà le forniture di gas all'Italia. Draghi afferma di non aver visto spiragli di pace nel colloquio con il numero uno del Cremlino. Infuriano i combattimenti nel Donbass con il generale Oleksiy Gromov che ammette: la Russia "è in vantaggio nei combattimenti nel Lugansk". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di compiere un "genocidio". Intanto l'amministrazione Biden si starebbe preparando a inviare all'Ucraina armi più potenti: i missili a lungo raggio che da tempo Kiev sta chiedendo perché' "potrebbero essere il punto di svolta nella guerra contro la Russia".

