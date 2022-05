Ucraina, Onu: bilancio vittime civili sale a 4000

I civili morti nella guerra in Ucraina sono almeno 3.998. Il dato reso noto dalle Nazioni Unite è relativo al periodo che va dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio, al 25 maggio. Secondo il bollettino Onu i civili rimasti feriti sono 4.693. Questi sono i numeri accertati, ma le Nazioni Unite ammettono che quelli effettivi delle vittime sono molto più elevati. I morti e i feriti civili sono in maggior parte causati da armi esplosive con un'ampia area d'impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)