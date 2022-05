Guerra Ucraina-Russia, cosa sta succedendo nel Donbass

1/10 ©Ansa

In uno dei suoi ultimi videomessaggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere all’Occidente l’invio di nuovo armi a fronte dell’intensificazione dei combattimenti nel Donbass: “Abbiamo bisogno dell’aiuto dei nostri partner e soprattutto di armi per l’Ucraina. Un aiuto completo, senza eccezioni, senza limiti, che sia sufficiente per vincere”

GUARDA IL VIDEO: Ucraina, Zelensky: in Donbass è un inferno