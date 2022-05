6/6 ©Ansa

La Finlandia, così come la Svezia, ha compiuto un passo importante nella sua tradizionale neutralità difensiva decidendo di candidarsi per entrare a far parte della Nato. La decisione è stata presa in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, una scelta importante non solo dal punto di vista politico ma anche militare

Svezia e Finlandia nella Nato: cosa cambierebbe a livello militare per l’Alleanza