Usa Weekly News, Joe Biden: Nato alleanza indispensabile per la pace

“Il male non vincerà. L’odio non prevarrà” - È il messaggio che il presidente Joe Biden ha consegnato a Buffalo, durante la visita per ricordare la strage avvenuta sabato, quando un giovane suprematista bianco ha ucciso dieci afroamericani e ferito tre persone. “In America - ha detto Biden - il male non vincerà. Ve lo prometto. L’odio non prevarrà. Il suprematismo bianco non avrà l’ultima parola”. “Ciò che è successo qui è semplice - ha aggiunto - è terrorismo interno, violenza inflitta in nome dell’odio e di una sete malata di potere”