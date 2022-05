Ucraina, Zelensky: “Armi a Kiev investimento per stabilità nel mondo”

Il presidente ucraino in un video messaggio sollecita i governi stranieri a inviare attrezzature militari per “evitare molte crisi gravi che la Russia sta ancora pianificando o ha già provocato”. Poi definisce la situazione in Donbass “estremamente difficile” e spiega che, sulla base di alcune intercettazioni, sembra che le truppe di Mosca siano “consapevoli che questa guerra non ha senso e che strategicamente il loro esercito non ha alcuna possibilità”

"La fornitura di armi pesanti all'Ucraina, lanciarazzi multipli, tank, armi antinave e altre armi, è il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo ed evitare molte crisi gravi che la Russia sta ancora pianificando o ha già provocato". In un nuovo videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a sollecitare l'invio di attrezzature militari per combattere l'invasione di Mosca e avverte: "Quanto più durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non solo per l'Ucraina, ma anche per l'intero mondo libero"