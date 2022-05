Fitch conferma il rating BBB per l'Italia, outlook stabile

Lo afferma la stessa agenzia in una nota. Rallenta la crescita del nostro Paese: +2,7% quest'anno, +2,3% nel 2023: i rischi "sono al ribasso e legati a un impatto più severo della guerra e delle sanzioni contro la Russia"

L'agenzia Fitch conferma il rating BBB per l'Italia, l'outlook è stabile. Inoltre, fa sapere la stessa agenzia in una nota, la crescita italiana rallenta dopo la ripresa del 2021: il Pil quest'anno crescerà del 2,7% e nel 2023 segnerà un +2,3%. "I rischi sono al ribasso e legati a un impatto più severo della guerra e delle sanzioni contro la Russia", spiega ancora Fitch ( GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO - LO SPECIALE - IL REPORTAGE DA KHARKIV ).

Le ricadute della guerra in Ucraina

Fitch osserva come la crescita del nostro Paese sia "rallentata significativamente nel primo trimestre dell'anno" dopo aver segnato un +6,6% nel 2021. Si prevede che resti debole per i prossimi trimestri a causa delle ricadute della guerra in Ucraina: tra queste, "i prezzi alti dell'energia, il calo dei redditi reali, il deterioramento della fiducia di imprese e famiglie e la debolezza della domanda esterna".