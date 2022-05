Italia revoca quattro onorificenze ai russi: c'è anche primo ministro

Mondo

'Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini', dice il vice primo ministro del governo della Crimea, Georgy Muradov. Mosca intanto ha attaccato 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk

"Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini”. A dirlo è il vice primo ministro del governo della Crimea, Georgy Muradov, come scrive l’agenzia russa Ria Novosti. Ma qual è la situazione sul campo, e in quali territori si combatte ancora? (Nella foto, Kherson)