Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 26 maggio. DIRETTA

I soldati delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk, insieme all'esercito russo, "hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg, nella regione di Lugansk", riferisce l'ambasciatore di Lugansk in Russia. Pioggia di bombe su Zaporizhzhia e Severodonetsk. Il Cremlino accetta lo scambio di prigionieri di Azovstal solo dopo il processo. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, al Forum economico di Davos, accusa la Nato di "non fare letteralmente nulla" contro la guerra. Intanto mossa della Commissione europea per la confisca dei beni degli oligarchi che cercano di sottrarsi alle sanzioni. La proposta è di aggiungere la violazione delle misure restrittive dell'Ue all'elenco dei reati dell'Unione, oltre che norme rafforzate sul recupero e la confisca dei beni. Bruxelles propone di utilizzare i 'beni russi per ricostruire l'Ucraina'. Congelati asset per oltre 10 miliardi. Mosca è disponibile ad un corridoio per l'uscita delle navi che trasportano grano dal porto di Mariupol, ma a patto di eliminare le sanzioni.