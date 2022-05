Gas, Putin a Draghi: “Fornitura ininterrotta all'Italia”

Il leader del Cremlino ha sentito il presidente del Consiglio e, secondo quanto riportato dalla Tass, ha parlato di negoziati "sospesi da Kiev" e si è detto pronto a sbloccare la crisi alimentare a patto che siano revocate le sanzioni nei confronti di Mosca. Palazzo Chigi: “Colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo"

La Russia ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all'Italia. Lo ha confermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata con il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto riferisce il Cremlino citato dalla Tass. Palazzo Chigi ha poi fatto sapere che "il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)