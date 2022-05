Ucraina, treno con carico di grano in Lituania per aggirare blocco

La crisi alimentare globale è una delle conseguenze più gravi che potrebbe scaturire dalla guerra in Ucraina. Il paese è uno dei principali produttori di grano del mondo ma ora i carichi pronti per l’esportazione sono bloccati nei porti, specialmente in quello di Odessa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia: “Oggi ci sono 22 milioni di tonnellate di grano bloccate e i russi lo rubano costantemente e lo portano da qualche altra parte”. L’Onu nei giorni scorsi ha rinnovato l’allarme: se l’export non sarà rimesso in moto, centinaia di milioni di persone rischieranno la fame. Un modo per aggirare il blocco dei porti coinvolge la Lituania: nel Paese è infatti arrivato il primo treno con un carico di grano ucraino che verrà poi esportato tramite i porti del Paese baltico. Lo riferisce una nota delle ferrovie lituane. Si tratta di una consegna di prova che ha lo scopo di valutare l'efficacia di rotte alternative nell'impossibilità di utilizzare i porti ucraini, bloccati dalle ostilità con Mosca. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)