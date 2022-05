5/11 ©IPA/Fotogramma

L’Africa è il continente che rischia di pagare il prezzo più alto per il blocco dell’export del grano e l’aumento del costo delle risorse alimentari. Il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans ha fatto sapere che “abbiamo aperto nuovi mezzi di trasporto per l'Ucraina, dobbiamo arrivare ad altri porti e trovare mezzi di trasporto che abitualmente non sono usati come i treni e organizzare il mercato mondiale"