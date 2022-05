Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 24 maggio sulla crisi. DIRETTA

Zelensky afferma che l'unico modo per raggiungere la pace è un incontro tra lui e Putin. Mosca però chiude. Il Cremlino sta invece "studiando" il piano di pace per l'Ucraina presentato dall'Italia all'Onu. Si dimette intanto Bondarev, consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra: "Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese", dice. Putin sarebbe scampato a un attentato poco dopo l'inizio della guerra, secondo l'intelligence ucraina. I leader occidentali secondo i quali la Russia "deve essere sconfitta" non hanno studiato bene la Storia, afferma Lavrov. Riprende oggi in Russia il processo d'appello a Navalny.

Gli approfondimenti:

