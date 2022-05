Russia, Navalny perde l'appello: confermata condanna a 9 anni

Il dissidente russo Alexei Navalny ha perso questa mattina il suo ricorso in appello. Il principale oppositore del Cremlino a marzo era stato condannato a nove anni di reclusione per frode e oltraggio alla corte, oltre ai 2 anni e mezzo che sta già scontando. Navalny, che nega tutte le accuse, aveva deciso di fare ricorso in appello ma la giustizia russa ha confermato gli anni di reclusione in regime severo. Lo ha comunicato su Twitter la portavoce del dissidente Kira Yarmysh.