Ucraina, dopo tre mesi riapre la metro di Kharkiv

La città prova a rialzarsi e ripartono le corse dei treni in quello che per mesi è stato il principale rifugio antiaereo per centinaia di civili. Molte però sono le persone che vivono ancora lì sottoterra

Molte persone non hanno più una casa

La metro di Kharkiv però è uno dei tanti simboli di questa guerra, per oltre due mesi è stato l’unico rifugio per migliaia e migliaia di cittadini che non sapevano dove altro ripararsi. Che riapra è un segnale importante. Un segnale di speranza nel futuro in un presente ancora molto complicato. Oltre alla paura, il motivo per cui queste persone ancora vivono qui, accampate sottoterra in un ambiente insalubre, è molto semplice, non hanno altro posto dove dormire. E lo dicono con candore. Un uomo è qui da mesi con la moglie e nessuna prospettiva di andarsene: “Restiamo qui perché casa nostra è stata distrutta, non ha più il tetto, le finestre, le porte. Mia moglie è qui da 3 mesi, io da 2, e resteremo finché non troveremo un’altra sistemazione”.