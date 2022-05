L'export delle derrate avviene per il 95% via mare, ma i porti ucraini sono in crisi, in particolare Mariupol e Berdiansk che sono sotto controllo dell'esercito russo, così come Kherson. Kiev accusa Mosca di furti. Il ministro degli esteri ucraino: "Non comprate il grano rubato. Non diventate complici dei crimini russi"