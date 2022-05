Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi 25 maggio sulla crisi. DIRETTA

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina tornerà ai colloqui con la Russia quando le truppe russe si ritireranno completamente. Per l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 3.942 civili sono morti e 4.591 sono rimasti feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Il primo treno merci con un carico di grano dall'Ucraina è arrivato in Lituania attraverso la Polonia. Per le esportazioni, Kiev cerca rotte alternative ai porti bloccati dalla guerra, l'ipotesi di usare navi per forzare il blocco. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev critica la posizione italiana per la pace in Ucraina. Di Maio: ci vuole tempo