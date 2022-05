Nato, Turchia: "Per ora nessun accordo con Svezia e Finlandia"

Ankara non ha trovato l'intesa con i due Paesi scandinavi per sostenere la loro candidatura nella Nato. "Il dialogo continuerà", ha però fatto sapere il portavoce di Erdogan, anche se il requisito essenziale è "quello di fermare il sostegno a gruppi considerati terroristici dalla Turchia"

La Turchia non ha trovato un accordo con Svezia e Finlandia per potere sostenere la loro candidatura nella Nato. Lo ha fatto sapere il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in una conferenza stampa a conclusione dei colloqui tra funzionari turchi e delegazioni di Svezia e Finlandia.