Usa, scade esenzione su bond: default Russia più vicino

Guerra in Ucraina, export del grano bloccato: cosa sta succedendo

L'export delle derrate avviene per il 95% via mare, ma i porti ucraini sono in crisi, in particolare Mariupol e Berdiansk che sono sotto controllo dell'esercito russo, così come Kherson. Kiev accusa Mosca di furti. Il ministro degli esteri ucraino: 'Non comprate il grano rubato. Non diventate complici dei crimini russi'

Le conseguenze della guerra in Ucraina potranno presto abbattersi su buona parte del pianeta con aumento dei prezzi, carenze alimentari o addirittura carestia. È l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite in seguito al blocco a cui sono attualmente sottoposti almeno 27 milioni di tonnellate di grano ucraino nei porti del Paese. Uno stop, questo, che li espone a saccheggi da parte dell'esercito russo. Intanto Kiev cerca via alternative, come dimostra il caso del primo treno con carico di grano arrivato in Lituania aggirando il blocco russo

L'export delle derrate avviene per il 95% via mare, ma i porti ucraini sono in crisi: Mariupol (in foto) e Berdiansk nel mar d'Azov sono sotto controllo dell'esercito russo, così come Kherson nel Mar Nero, dove si trova anche Mykolayev che ha subito ingenti danni. Intanto Odessa è bloccata e circondata da mine russe