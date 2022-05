Ucraina, viaggio nel quartiere più distrutto di Kharkiv

A Saltivka le ferite della battaglia sono ovunque. Voragini, lampioni abbattuti, auto in fiamme, artiglieria incastrata nell’asfalto e detriti per terra. Siamo alla periferia nord di Kharkiv e questa è la strada attraverso la quale i russi volevano entrare in città. Come ovunque in questa guerra, hanno provato ad aprirsi la strada con le bombe. Qui si è combattuto duramente. Fino a pochi giorni fa tutti i pochissimi abitanti rimasti dovevano nascondersi sottoterra. Nulla è stato risparmiato dalla distruzione in questo popoloso quartiere dormitorio alle porte della città. Non c’è neanche un palazzo che non porti i segni dei bombardamenti. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI )

Palazzi sventrati, anziani rimasti senza casa

Iryna e Misha ci vedono e ci fermano per raccontarci quello che hanno vissuto. Perché loro non se ne sono mai voluti andare e ci guidano in un tour per il quartiere. Palazzi sventrati, anneriti, danneggiati forse in maniera definitiva. Nel quartiere manca ancora la luce, il gas e l’acqua e le cucine sono ancora collettive, a legna, davanti alle entrate dei palazzi. Come a Mariupol, come in Donbass, come a Bucha e Irpin quando c’erano i russi. Tutte le città sotto assedio mostrano le stesse ferite, gli stessi drammi. A non essere fuggiti, come vediamo, sono soprattutto gli anziani, perché non ce la facevano, e gente come Iryna e Misha che sono tra quelli rimasti per aiutarli. Iryna ce lo dice esplicitamente: “Come potevamo andarcene lasciando qui tutte queste persone senza aiuto? Chiunque arrivi, noi resteremo qui, fino a che tutti gli abitanti non saranno in salvo”.