Energia, Draghi: dipendenza da Russia rischia diventare sottomissione

In occasione della sua visita a Milano, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto all'evento, in memoria dell'economista Alberto Alesina, scomparso due anni fa, e alla presentazione dell'Alberto Alesina Young Economist Award, un fondo per borse di studio, all'Università Bocconi. Tra gli argomenti trattati, il premier ha parlato della situazione energetica in relazione ai rapporti con la Russia: "Abbiamo finalmente affrontato, in Italia, la nostra dipendenza energetica dalla Russia che ora rischia di diventare sottomissione piuttosto che dipendenza. La risposta immediata - ha dichiarato - è che bisogna preparare un futuro per non dipendere più dalla Russia per il gas, utilizzando la globalizzazione e acquistandolo in altri Paesi come in Africa".