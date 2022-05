Guerra Ucraina, Zelensky: “Situazione Donbass estremamente difficile”

La situazione in Donbass "è estremamente difficile". A dichiararlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto video messaggio notturno. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). "Come nei giorni precedenti, l'esercito russo sta cercando di avanzare su Slovyansk e Severodonetsk", ha affermato Zelensky, specificando che "le forze armate ucraine stanno respingendo questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori strappano a questi piani offensivi, impedendoli, è un contributo concreto a portare il grande giorno più vicino. Il giorno agognato che tutti attendiamo e per il quale tutti combattiamo. Il giorno della Vittoria", ha detto. "La Russia non otterrà nulla con i suoi attacchi, né con i missili nell'Oblast di Rivne, né con l'artiglieria nelle regioni di Kharkiv o Sumy, né con ogni arma possibile in Donbass", ha aggiunto Zelensky.