Russia, Putin agli Usa: "Nessun 'poliziotto globale' può fermarci"

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando a un forum economico dei Paesi ex Urss, ha sostenuto che nessun "poliziotto globale" sarà in grado di fermare gli Stati che vogliono perseguire una politica indipendente. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)