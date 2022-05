La Russia rimuove il limite d'età per l'arruolamento dei soldati

Il Parlamento in Russia ha approvato un disegno di legge che cancella il limite di età per coloro che desiderano arruolarsi nelle forze militari per la prima volta. La legge ancora in vigore prevede che tutti i cittadini di età compresa fra i 18 e i 40 anni possano arruolarsi come militari a contratto. Il documento deve essere firmato dal presidente russo Vladimir Putin per diventare legge. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)