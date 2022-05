3/10 ©Getty

"La questione dell'Ucraina è chiusa, ora sono interessato alla Polonia", ha detto Kadyrov, secondo quanto si legge dai sottotitoli in inglese del suo discorso, ripreso anche da Newsweek e citato dall’Ansa. "Se arrivasse l'ordine (da Mosca), in sei secondi vi mostreremmo di che cosa siamo capaci", ha aggiunto, apparentemente rivolto al governo di Varsavia (in foto)

