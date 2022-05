Polonia, aggredito con vernice rossa l'ambasciatore di Mosca Andreev

Il diplomatico russo, giunto al cimitero dei soldati sovietici nella capitale polacca, è stato accolto da un gruppo di attivisti contrari alla guerra in Ucraina ascolta articolo Condividi

L'ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev è stato aggredito con una sostanza rossa, tipo vernice, da un centinaio di attivisti che protestavano contro la guerra in Ucraina. Andreev si stava recando a deporre dei fiori al cimitero militare sovietico di Varsavia nel giorno in cui Mosca celebra il 77esimo anniversario della vittoria contro la Germania nazista. Oggi la Russia ricorda i 27 milioni di cittadini sovietici che hanno perso la vita durante la Seconda guerra mondiale ma il popolo polacco, che sostiene l'Ucraina contro l'invasione russa, ha organizzato manifestazioni contrarie che hanno bloccato i festeggiamenti. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

L'ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev colpito da vernice rossa a Varsavia - ©Getty

La vernice rossa, simbolo del sangue ucraino vedi anche Zelensky: “Putin come Hitler, è maledetto dai suoi avi" In un video che sta girando sui social si vede il gruppo di attivisti che, brandendo bandiere ucraine, circonda la delegazione russa e urla "fascisti" e "assassini". Subito dopo si vede l'ambasciatore Andreev cosparso dalla vernice rossa, simbolo del sangue delle vittime ucraine provocate dalla guerra di Mosca. Questa mattina, come riportato dall'emittente polacca TVN24, su alcuni monumenti del cimitero sovietico erano anche state trovate le parole "Uccidere Putin" scritte in giallo e blu, i colori della bandiera ucraina. La scritta è stata subito rimossa.

L'ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev colpito dalla vernice rossa a Varsavia - ©Getty

Gli attivisti: "Siamo con Mariupol" approfondimento Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO Sergey Andreev, come ha riportato l'agenzia stampa russa Tass, ha riferito ai giornalisti che lui e la sua squadra non sono rimasti gravemente feriti nell'episodio. "Faremo una protesta formale" ha detto l'ambasciatore. "Quando ci hanno raccomandato di non organizzare un evento in grande, ci siamo incontrati a metà strada, non abbiamo aggravato la situazione". Un manifestante intervistato da TVN24 ha invece espresso compiacimento parlando dell'ambasciatore imbrattato di rosso. "Con tutto il nostro cuore siamo con Mariupol" ha commentato l'uomo. Un portavoce del ministero degli Esteri polacco ha fatto sapere che il governo non rilascerà commenti immediati sull'accaduto.