Xi Jinping, il nuovo Mao: il ritratto del presidente cinese

Quello che interessa al nuovo Xi in salsa Mao è il suo popolo. Non gli importa cosa pensa di lui la comunità internazionale, ma punta a evitare disordini sociali. Non lo chiamano Nuovo Mao a caso. Da quando una riforma costituzionale votata dall'Assemblea Nazionale del Popolo ha cancellato il limite massimo dei due mandati presidenziali, la definizione è arrivata in modo naturale. E come segretario del Partito comunista cinese e capo della Commissione militare centrale possiede davvero lo scettro del potere. Punta a essere rispettato dai cinesi e ha fatto sua la lotta contro la corruzione. Le disuguaglianze in Cina galoppano e la stretta nei confronti delle corrotte società statali e di quelle tecnologiche va letta proprio in tal senso: ridurre il gap tra i (pochi) ricchissimi e i (molti) poverissimi .

Peccato che l'approccio contro le disuguaglianze stoni con quanto stia accadendo a Hong Kong, da quando quest'ultima è tornata ufficialmente in mani cinesi. La Repubblica popolare è proprio qui che mostra quanto non sia democratica: lo dimostrano le leggi imposte e che, per esempio, hanno portato alla chiusura degli uffici di Amnesty International ; la repressione violenta delle manifestazioni ; l'arresto dei dissidenti . Un recente episodio racconta meglio di tutti la deriva dell'ex penisola britannica: l'università di Hong Kong ha ordinato la rimozione della statua in ricordo della repressione di Tienanmen . Un avvocato, che preferisce restare anonimo, afferma: "Non è cambiato nulla qui per i professionisti, purché non ci si lamenti e non si partecipi a manifestazioni contro la Cina". E Pechino esercita una presa sempre maggiore anche su Taiwan, con esercitazioni continue che hanno il sapore della provocazione. Proprio recentemente otto aerei dell'aviazione cinese sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea taiwanese. Questo tema è un ulteriore terreno di scontro con gli Stati Uniti: il presidente Biden non ha usato mezzi termini affermando che gli Usa difenderanno Taiwan in caso di attacco da parte di Pechino .

La " Nuova Via della Seta ", il colossale piano infrastrutturale e di investimenti che coinvolge Asia, Europa e Africa disegnata e sostenuta da lui nel 2013, ha subìto un brusco stop a causa della pandemia , che ha reso la Cina invisa a molti. Eppure, nelle sue intenzioni, era destinata a cambiare gli equilibri economici del commercio mondiale. Ma sbaglia chi crede che il Covid-19 abbia interrotto tutto, soprattutto se si guarda al continente euroasiatico, all'Africa e all'America del Sud dove i cinesi avanzano galoppando. Offrendo denaro in contanti su un vassoio d'argento, la Cina offre soluzioni rapide - costruendo infrastrutture - a Paesi che del suo appoggio hanno bisogno, e in questo modo, con il suo approccio in Europa stile "divide et impera" prova ad andare avanti, corteggiando l'Ungheria per esempio, Paese che dovrebbe rispondere a regole europee ma che con i cinesi continua ad avere un rapporto one to one.

Il mercato delle materie prime è stato mosso dalla pandemia, certo, ma un ruolo importantissimo anche in questo caso ce l'ha Pechino. È la prima consumatrice al mondo di petrolio e da sola riesce a muoverne i prezzi , contribuendo al loro rialzo. Banalmente, quando l'economia cinese cresce sopra le aspettative degli analisti, il prezzo sale perché si ritiene che farà ancora più incetta di petrolio, la cui produzione però resta ferma. Quello che c'è deve bastare a tutti e se la Cina ne vuole di più è un problema. Anche i prezzi di rame, acciaio e alluminio, usati soprattutto nell'industria, sono saliti in maniera significativa - l'acciaio, per dire, che a metà 2020 veleggiava sui 380 euro quest'anno ha visto i 1100 euro a tonnellata. Anche in questo caso la domanda della Cina contribuisce sul mercato al rialzo dei prezzi.

La guerra non è più solo commerciale

Ma non c'è solo l'economia. L'altro fattore chiave è quello relativo alla sicurezza. Pechino sta investendo per fare in modo di avere in casa sistemi operativi all'avanguardia, che possano gareggiare con quelli americani, e con i suoi semiconduttori. Per gli esperti però è troppo presto, e la verità è che la Cina dipende ancora tanto dalla tecnologia Usa. Ma ciò che preoccupa maggiormente Xi è la questione della Cybersecurity, tanto che l'autorità nazionale della sicurezza informatica a breve avrà compiti di coordinamento di tutte le altre autorità di controllo per analizzare quanto viene prodotto in Cina e trasferito all'estero e i cosiddetti storage e apparecchiature certificate in house.

Spesso accusata di cyber hacking e di creare caos informatici in tutto il mondo, Pechino ha sempre risposto che sono accuse che vanno provate e il portavoce del ministero degli Affari esteri cinese lo ha fatto senza usare mezzi termini: "Combattiamo fermamente gli attacchi cyber. I campioni, in questo campo, sono gli Usa". Di certo la guerra tra Cina e Usa non è più di dazi ma di dati. Non è un caso che ci si sfidi a colpi di chiusura di consolati, come accaduto poco prima dello scoppio della pandemia. Gli Stati Uniti hanno anche rafforzato la lista nera di aziende cinesi in odore di legami con la Difesa, imponendo ai capitali americani di disinvestire entro l'anno. Pechino risponde impedendo alle sue migliori aziende di sbarcare sul listino di New York.