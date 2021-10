Amnesty International chiude i suoi uffici a Hong Kong

A rendere ancora più complesso un lavoro già di per sé difficile, la nuova legge sulla Sicurezza Nazionale che “ ha reso impossibile alle organizzazioni per i diritti umani nella città di lavorare liberamente e senza timore di gravi rappresaglie da parte del governo", ha affermato in una nota Anjhula Mya Singh Bais, presidente del board di Amnesty.

Condizioni di lavoro impossbili per le ONG

Amnesty International ha due uffici a Hong Kong, di cui uno locale dedicato alla situazione dei diritti umani nell'ex colonia britannica e l'altro regionale che svolge invece le sue attività di ricerca nell'Asia orientale e sudorientale, e nel Pacifico.

Nella nota, Amnesty ha aggiunto che l'ufficio locale sarà chiuso il 31 ottobre e che quello regionale sarà spostato "entro la fine del 2021". Il ritiro dell'organizzazione è l'ultimo caso di un processo diventato irreversibile collegato alla stretta in corso sui diritti e le libertà nella città e che, nei mesi scorsi, ha portato ad esempio allo scioglimento dell'Alleanza di Hong Kong, il gruppo che da 30 anni di occupava dell'organizzazione della veglia del 4 giugno in ricordo della violenta repressione a Pechino delle proteste studentesche di Piazza Tienanmen del 1989. I suoi ex vertici sono in gran parte in stato di detenzione a vario titolo, per partecipazione alle manifestazioni di massa "illegali" del 2019 e gli addebiti sulla violazione della legge sulla sicurezza nazionale.