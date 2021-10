Corea del Nord, lanciato missile balistico nel Mar del Giappone

Il lancio è avvenuto mentre i principali inviati nucleari di Corea del Sud, Usa e Giappone sono a Washington per discutere gli sforzi congiunti per riportare Pyongyang al tavolo negoziale tra aiuti umanitari e altri incentivi

Come confermato dalla Corea del Sud, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mare del Giappone in quella che è stata considerata "l'ultima provocazione del regime di Kim Jong-un ". Secondo quanto riferito dal Comando Congiunto sud-coreano, il lancio sarebbe avvenuto dalla località orientale di Sinpo ed è stato rilevato poco dopo le dieci del mattino di oggi, che corrispondono alle tre italiane.

Colloqui imminenti

I militari hanno poi fornito altri dettagli alla stampa: "Le autorità di intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti stanno conducendo attualmente un'analisi accurata per ulteriori informazioni". Il test è avvenuto in coincidenza con i colloqui previsti nelle prossime ore a Washington tra il rappresentante speciale statunitense per la Corea del Nord, Sung Kim, e le sue controparti di Corea del Sud e Giappone per discutere una strategia per la ripresa del dialogo con il regime di Kim Jong-un sulla denuclearizzazione.