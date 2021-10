G20 a Roma, all'Eur sarà istituita una zona rossa

Per il G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre l'Eur, il quartiere dove si terrà il summit, sarà considerata area di "massima sicurezza" e "verrà delimitata una zona rossa" tutto attorno alle sedi del vertice, il Roma convention center, La Nuvola e il Palazzo dei Congressi, fa sapere il Governo nel documento contenente le informazioni per i media interessati a seguire l'evento. (LE FOTO DEI VERTICI) Inoltre, l'accesso alle sedi del vertice non sarà consentito con mezzi privati e si potrà circolare all'interno della zona rossa solo con un badge identificativo.