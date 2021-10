8/10 ©IPA/Fotogramma

LA NUVOLA VERA E PROPRIA - La Nuvola è la sala congressi. Agganciata solo in due punti, aleggia di fatto nella Teca. È in acciaio rivestito da un telo semitrasparente di 15mila mq in fibra di vetro micro-forata che garantisce l’effetto “nuvola”. Al suo interno l’auditorium, rivestito da pannelli curvi in legno di ciliegio americano. Può ospitare fino a 1.800 posti. I cinque livelli principali sono collegati fra loro attraverso scale mobili e alla Teca con passerelle sospese