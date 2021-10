Biden: “Difenderemo Taiwan in caso di attacco da parte della Cina”

"Gli Stati Uniti - ha spiegato il presidente americano nel corso di un dibattito trasmesso sulla Cnn - hanno preso un sacro impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della Nato in Canada e in Europa e vale lo stesso per il Giappone, per la Corea del Sud e per Taiwan" Condividi:

Washington avverte Pechino: “Gli Stati Uniti difenderanno Taiwan da un'eventuale aggressione della Cina”, ha detto ieri sera il presidente Biden dopo che Xi Jinping è tornato a ribadire che è "inevitabile" la "riunificazione" di Taiwan, una "provincia ribelle" per Pechino. "Gli Stati Uniti - ha spiegato Biden nel corso di un dibattito trasmesso sulla Cnn - hanno preso un sacro impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della Nato in Canada e in Europa e vale lo stesso per il Giappone, per la Corea del Sud e per Taiwan".

Le parole di Biden approfondimento Putin, Cina non ha bisogno dell'uso della forza con Taiwan "Non voglio una guerra fredda con la Cina", ha sottolineato il presidente americano, aggiungendo: "Ho parlato e passato più tempo con Xi di qualsiasi altro leader al mondo. Voglio che la Cina capisca che non faremo passi indietro e non cambieremo nessuno dei nostri punti di vista". Biden ha assicurato di non essere preoccupato per un possibile conflitto militare internazionale con la Cina, ma piuttosto da un'escalation e ha sostenuto che bisogna "preoccuparsi" se il gigante asiatico o altri Paesi come la Russia saranno coinvolti in "attività che li mettano in una posizione in cui potrebbero commettere un grave errore".