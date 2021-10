Putin, Cina non ha bisogno dell'uso della forza con Taiwan

La posizione del presidente Vladimir Putin è chiara: la Cina "non ha bisogno di usare la forza" per la desiderata "riunificazione" con Taiwan. Nel corso di una intervista ha anche ricordato i recenti commenti del presidente Xi Jinping che suggeriscono la possibilità di una riunificazione pacifica. E infine, ancora senza mezzi termini ha ribadito la sua posizione: "La Cina è un'enorme economia potente e, in termini di parità di acquisto, è la numero uno al mondo davanti agli Usa". Una posizione questa ribadita martedì dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "Per noi, come per la stragrande maggioranza degli altri Paesi, l'isola appartiene alla Cina. E questa è la premessa da cui procediamo e continueremo a procedere nella nostra politica al riguardo", aveva sottolineato Lavrov.

La posizione di Taiwan

Taiwan non vuole una guerra con la Cina, ma è pronta ad affrontare ogni situazione. Il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, ha parlato al Parlamento dell'isola. "Ciò che è chiaro è che la Repubblica di Cina", il nome ufficiale di Taiwan, "assolutamente non avvierà una guerra, ma se ci saranno movimenti affronteremo il nemico in maniera totale", ha dichiarato il ministro della Difesa.