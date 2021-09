Cina, folla prende d'assalto centro commerciale per il nuovo iPhone

È successo il 24 settembre, giorno della realese ufficiale, nella provincia di Shaanxi. Il nuovo smartphone di casa Apple ha fatto registrare 2 milioni di pre-ordini, superando quelli per il modello dello scorso anno. Sfruttando le difficoltà di Huawei, l'azienda di Cupertino scala le classifiche anche in Oriente

Centinaia di persone che corrono per aggiudicarsi il nuovo iPhone 13. È successo il 24 settembre, giorno della realese ufficiale, in un centro commerciale nella provincia Shaanxi nel nord-ovest della Cina. Il video, pubblicato il 27 settembre dal South China Morning Post, mostra anche come la maggior parte dei presenti sono dovuti tornare a casa senza il nuovo smartphone: dovranno riprovarci.

L'ascesa di Apple e le difficoltà di Huawei

Come riportato dallo stesso Morning Post, dal 14 settembre, giorno in cui sono partiti i pre-ordini per il nuovo iPhone, più di 2 milioni di cinesi ne hanno fatto richiesta. Per il modello dell’anno scorso si erano fermati a quota 1,5 milioni. Tra le motivazioni di questo incremento, le difficoltà di Huawei e le sue dispute con i colossi americani. Secondo il quotidiano cinese, il gigante asiatico ha visto le sue vendite contrarsi sempre di più negli ultimi mesi. I nuovi P50, presentati a fine luglio, mancano della connettività 5G e dei servizi offerti da Google. Impegnato anche nella transizione verso un nuovo sistema operativo proprietario chiamato HarmonyOs, Huawei si è allontanata dai vertici della classifica di vendita di smartphone in Cina. Apple, invece, è cresciuta fino a conquistare la quarta di posizione dietro a Oppo, Vivo e Xiaomi.