Apple, oggi l’uscita di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15

L’Apple Day è arrivato: oggi, lunedì 20 settembre, la multinazionale statunitense lancia infatti il nuovo sistema operativo di Apple per iPhone ed iPad iOS 15, insieme ai nuovi iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. Gli appassionati di tecnologia del mondo Apple che vorranno stare al passo dovranno preparare i loro dispositivi. Ma, soprattutto, capire a che ora effettuare il download.

Prima mossa: il backup dei dati approfondimento Dall'iPhone 13 al Watch Series 7 all'iPad Mini, novità da Apple. FOTO Il primo passo da compiere in caso di aggiornamento del sistema operativo è il backup dei propri dati affinché nulla vada perso. Come? Trasferendo tutte le informazioni (rubrica, foto, elementi salvati ecc.) contenute sul proprio dispositivo su iCloud o PC tramite iTunes. In questo modo vengono messi in sicurezza tutti i dati che sono salvati sul vecchio iPhone o sull’iPad già in possesso e si scongiureranno eventuali problemi durante la fase di aggiornamento.

I major update nella serata italiana approfondimento Abbiamo provato il nuovo iMac: bello, potente, colorato Quando verrà lanciato il dowload? I major update, come si usa in gergo, saranno lanciati da Apple nella serata italiana. Indicativamente intorno alle 19. Intorno a quell’ora, entrando nel menu Impostazioni-Generali-Aggiornamento software si potrà procedere all’aggiornamento del proprio device.

Come effettuare l’aggiornamento È bene che l’aggiornamento del proprio iPhone o del proprio iPad avvenga sempre con il dispositivo collegato a una presa di corrente, per evitare che in fase di dowload il device si spenga. Apple comunque non consente di effettuare alcun aggiornamento di software con la carica inferiore al 50%.

I modelli di iPhone compatibili con iOS 15 Per quanto riguarda l’iPhone, i modelli compatibili con il nuovo sistema operativo iOS 15 sono: iPhone 13, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generazione), iPhone SE (2ª generazione), iPod touch (7ª generazione).