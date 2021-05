Legname, grano, acciaio, microchip: prezzi in rialzo in tutto il mondo

L'accelerazione dell'economia, spinta dall'arrivo della ripresa post-crisi, sta mettendo in crisi le catene globali del valore e il commercio internazionale. E gli effetti potrebbero arrivare fino ai consumatori finali. Condividi:

L'economia industriale, che qualcuno forse pensava aver ormai passato il testimone a quella digitale, si è ripresa la scena. Il sistema economico globale sta infatti soffrendo dall’inizio dell’anno l’aumento dei prezzi di alcune materie prime, forse date per scontate dai più: i prezzi di grano, rame, alluminio, legname e acciaio sono schizzati verso l’alto dalla fine dell’anno scorso. Gli analisti di Jp Morgan si stanno appunto chiedendo se siamo di fronte a un nuovo “super-cycle” delle materie prime, come già avvenuto l’ultima volta con l’inizio del nuovo Millenio. La causa è essenzialmente l’arrivo della ripresa economica, iniziata dagli Stati Uniti, mentre la Cina non si è mai di fatto fermata. La crisi economica dovuta al Covid-19 è stata infatti repentina - il mondo si è bloccato in due mesi - e così dovrebbe essere anche la ripresa. Molte famiglie hanno infatti potuto risparmiare i soldi che avrebbero altrimenti speso in viaggi o cene al ristorante, e sono pronte ora a sborsarli con l’accelerazione delle vaccinazioni e le riaperture.

L'aumento dei prezzi Le ragioni degli incrementi sono diverse. A sostenere l’aumento del prezzo di legname e rame è per esempio il boom del settore immobiliare negli Stati Uniti.



Il prezzo di litio e terre rare, invece, deve il rally verso l’alto alla progressiva transizione green dell’economia. E anche l’acciaio, per anni contraddistinto da una sovra-capacità di Stati Uniti e Unione Europea, ha raddoppiato il suo prezzo in un anno. L'apprezzamento del grano invece, secondo Bloomberg, sarebbe dovuto ai raccolti deludenti di alcuni paesi produttori, come Brasile e Francia. In comune invece tutti i settori condividono la paura di nuovi lockdown e chiusure, e la conseguente tendenza ad accumulare riserve e garantirsi margini di sicurezza, che alimentano la domanda e dunque i prezzi.