Auto, il settore in sofferenza per la carenza di microchip

Da mesi il mondo sta affrontando una carenza globale di microchip. Anche se poco conosciuti al grande pubblico, i microchip (o semiconduttori) sono il sistema nervoso degli apparecchi tecnologici. Sono grandi solo una manciata di nanometri e si trovano praticamente ovunque, a partire dai nostri smartphone fino, appunto, alle automobili. Nelle auto si trovano nei finestrini elettrici, nel computer di bordo, negli airbag, nei sensori di parcheggio.

A causa della domanda globale di prodotti tecnologici (pensiamo alle necessità della Dad e allo smart working), le aziende che producono i microchip sono andate in sofferenza. Si tratta in particolare di realtà che lavorano in Asia (in particolare tra Taiwan, Corea del Sud e Cina). E così il settore automobilistico, che si sta lentamente riprendendo dalla crisi, è rimasto quasi a bocca asciutta. Per questo grandi marchi, come General Motors, Ford, Volkswagen e anche Stellantis (frutto della fusione tra Fca e Psa) hanno dovuto sospendere la produzione in alcuni stabilimenti.

Di questo ha parlato a Sky TG24 Business Michele Crisci, presidente di Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri). Guarda nel video un estratto della sua risposta.

Clicca qui per vedere la puntata integrale di Sky TG24 Business, in cui sono stati ospiti anche Luciano Turba (Assiom Forex) e Corrado Passera (ceo di Illimity).