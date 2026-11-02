Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 novembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Inizia una nuova settimana e c'è anche una nuova giornata tutta da vivere: sarà particolare? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 2 novembre.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

ARIETE

Sentite il bisogno di rallentare e dedicarvi a ciò che conta davvero. In amore cresce il desiderio di esprimere emozioni autentiche, mentre sul lavoro la vostra determinazione conquista i superiori. La fortuna potrebbe offrirvi un’occasione interessante da valutare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Una giornata riflessiva vi avvicina ai ricordi e alle persone care. In amore evitate di essere troppo invadenti, lasciando spazio al partner. Sul lavoro le vostre competenze ricevono apprezzamenti, mentre la fortuna premia gli sforzi compiuti in passato.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

La sensibilità vi spinge a guardare oltre le apparenze e ad aiutare chi ne ha bisogno. In amore i single vivono attrazioni stimolanti, mentre sul lavoro serve maggiore attenzione ai dettagli. La fortuna suggerisce prudenza negli acquisti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il desiderio di tranquillità vi porta a cercare conforto negli affetti. In amore ascoltate di più e pretendete meno, soprattutto nelle storie appena iniziate. Sul lavoro la vostra operosità produce risultati concreti. La fortuna vi invita a concedervi una pausa rigenerante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

La generosità emerge e vi rende particolarmente disponibili verso gli altri. In amore moderate la possessività, mentre i single potrebbero vivere un’avventura coinvolgente. Sul lavoro rapidità ed efficienza vi distinguono. La fortuna consiglia di non esagerare con gli sforzi fisici.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Riscoprite il valore dei piccoli gesti e delle tradizioni. In amore qualche progetto potrebbe rallentare, ma le relazioni consolidate restano solide. Sul lavoro la routine pesa meno grazie ai colleghi. La fortuna favorisce nuove esperienze da condividere con gli amici.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Una giornata introspettiva vi invita a ritrovare il vostro equilibrio. In amore qualche divergenza richiede comprensione, senza inutili ostinazioni. Sul lavoro ignorate chi cerca di creare confusione. La fortuna vi regala la voglia di rimettervi in movimento e coltivare le vostre passioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Avete le idee chiare e una particolare voglia di migliorare. In amore i sentimenti acquistano profondità, rafforzando anche le storie più recenti. Sul lavoro prendono forma iniziative promettenti. La fortuna sostiene il vostro benessere e la capacità di mettervi alla prova.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Dedicate maggiore attenzione ai legami familiari e al vostro lato più sensibile. In amore i single potrebbero fare conquiste sorprendenti, mentre le coppie ritrovano affiatamento. Sul lavoro alcuni imprevisti richiedono ingegno. La fortuna suggerisce di tenere a bada le spese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La riflessione vi aiuta a mettere ordine tra pensieri e priorità. In amore qualche incertezza invita a non affrettare i tempi. Sul lavoro il vostro impegno ottiene la stima dei responsabili. La fortuna promette soddisfazioni legate ai sacrifici degli ultimi mesi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

La voglia di rendervi utili vi avvicina alle esigenze degli altri. In amore evitate atteggiamenti che potrebbero suscitare gelosia, mentre i single si lasciano tentare da nuove avventure. Sul lavoro risolvete una questione spinosa. La fortuna vi incoraggia a dedicarvi al movimento.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Un’atmosfera raccolta risveglia ricordi e una forte partecipazione emotiva. In amore si avvicinano traguardi importanti per chi desidera costruire un futuro insieme. Sul lavoro un’intuizione brillante vi fa guadagnare consensi. La fortuna porta maggiore stabilità e allegria in famiglia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione oggi 31 ottobre: non ci sono 6 né 5+

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 30 ottobre: i numeri vincenti

Lifestyle

Lucca Comics & Games Awards, tutti gli autori e artisti premiati

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 ottobre segno per segno

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 29 ottobre: numeri vincenti