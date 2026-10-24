Oroscopo di novembre 2026, le previsioni e i consigli mensili

Introduzione
Cosa ti prospetta il mese di novembre che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.
Quello che devi sapere
ARIETE
Novembre vi spinge a uscire dalla routine e a osare di più.
Amore: Attrazioni travolgenti, ma non trascurate il dialogo.
Lavoro: Il vostro talento potrebbe finalmente ottenere visibilità.
Fortuna: Una sorpresa gradita vi aspetta dopo il 22.
TORO
Qualche ostacolo metterà alla prova la vostra tenacia.
Amore: Meno orgoglio e più ascolto per ritrovare l’armonia.
Lavoro: Meglio osservare che agire, almeno inizialmente.
Fortuna: Gli ultimi giorni regalano una boccata d’aria fresca.
GEMELLI
Curiosità e voglia di sperimentare colorano novembre.
Amore: Il fascino conquista, ma attenzione alle parole di troppo.
Lavoro: Un’intuizione potrebbe aprirvi porte inaspettate.
Fortuna: Il coraggio di cambiare sarà la vostra carta vincente.
CANCRO
È tempo di distinguere i desideri dalle possibilità reali.
Amore: Un chiarimento sincero scioglie vecchi malintesi.
Lavoro: Le responsabilità aumentano, mettendo alla prova la pazienza.
Fortuna: Dal 27 ritrovate la spinta per ricominciare.
LEONE
Novembre vi chiede di scegliere cosa merita davvero attenzione.
Amore: Lasciate spazio all’altro senza voler avere sempre ragione.
Lavoro: I vostri sforzi iniziano a essere ripagati.
Fortuna: Una proposta potrebbe cambiare i programmi.
VERGINE
Gli imprevisti vi insegnano il valore della spontaneità.
Amore: Una conoscenza casuale potrebbe incuriosirvi più del previsto.
Lavoro: È il momento ideale per presentare le vostre idee.
Fortuna: L’elasticità mentale vi porterà lontano.
BILANCIA
Si apre una fase di scelte capaci di cambiare prospettiva.
Amore: Il desiderio si risveglia e rende più audaci.
Lavoro: Fate valere le vostre capacità senza cercare lo scontro.
Fortuna: Un contatto interessante potrebbe rivelarsi prezioso.
SCORPIONE
Novembre vi mette davanti a ciò che non potete più ignorare.
Amore: La gelosia rischia di rovinare momenti altrimenti speciali.
Lavoro: Affidatevi all’astuzia per gestire situazioni complicate.
Fortuna: Dopo il 27 riuscirete a sbloccare una questione.
SAGITTARIO
Il desiderio di libertà vi spinge verso orizzonti inesplorati.
Amore: Un incontro potrebbe lasciare il segno.
Lavoro: Si avvicina una svolta attesa da tempo.
Fortuna: Fidatevi delle vostre ambizioni, senza perdere il senso pratico.
CAPRICORNO
Novembre vi invita ad alleggerire il peso delle aspettative.
Amore: Un gesto concreto vale più di mille spiegazioni.
Lavoro: Rivedete le priorità per non disperdere energie.
Fortuna: A fine mese una situazione potrebbe finalmente sbloccarsi.
ACQUARIO
È il momento di liberarvi da schemi che non vi appartengono più.
Amore: L’attrazione è forte, ma le parole vanno misurate.
Lavoro: Concentratevi su traguardi raggiungibili, evitando distrazioni.
Fortuna: La perseveranza darà frutti dove meno ve lo aspettate.
PESCI
Novembre vi invita a seguire l’istinto senza perdere lucidità.
Amore: Un’amicizia potrebbe assumere sfumature romantiche.
Lavoro: Le vostre proposte incontrano attenzione e interesse.
Fortuna: Una deviazione dai programmi potrebbe rivelarsi liberatoria.