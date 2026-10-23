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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 ottobre

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto? Si parte con una nuova giornata da affrontare: sarà densa di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 23 ottobre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

L’entusiasmo vi accompagna, anche se qualche imprevisto potrebbe innervosirvi. In amore si rafforzano i legami e nascono attrazioni travolgenti. Sul lavoro si prospetta una svolta inattesa: ascoltate i consigli di chi vi conosce bene. La fortuna vi invita a evitare gli eccessi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

La voglia di fare cresce, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In amore il vostro calore può riavvicinare una persona importante. Sul lavoro non lasciatevi condizionare dai giudizi altrui. La fortuna concede qualche piccolo sfizio, senza esagerare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Ironia e prontezza vi permettono di affrontare i cambiamenti con disinvoltura. In amore si riaccende la passione e i single potrebbero vivere un incontro sorprendente. Sul lavoro serve diplomazia nei rapporti con i superiori. La fortuna premia la vostra originalità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

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CANCRO

Gli affetti più cari rappresentano un punto di riferimento prezioso. In amore sentite il bisogno di rinnovare il rapporto e comprendere meglio il partner. Sul lavoro alcuni cambiamenti richiedono flessibilità. La fortuna vi suggerisce di valutare attentamente le opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Nuove sfide accendono la vostra curiosità e il desiderio di mettervi alla prova. In amore non basta conquistare: dedicate maggiore attenzione alle esigenze del partner. Sul lavoro arrivano riconoscimenti meritati. La fortuna vi sorride, purché sappiate dosare la generosità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

Una ritrovata leggerezza migliora l’umore e facilita le relazioni. In amore desiderio e tenerezza trovano finalmente il giusto equilibrio. Sul lavoro potreste concludere un incarico impegnativo, ricevendo apprezzamenti. La fortuna vi invita a concedervi qualche gratificazione personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

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BILANCIA

Si avvicinano cambiamenti che richiederanno capacità di adattamento. In amore aumenta il coinvolgimento, ma evitate reazioni impulsive. Sul lavoro una riorganizzazione potrebbe inizialmente disorientarvi: affidatevi alla logica. La fortuna sostiene i progressi costruiti con pazienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

Determinazione e sicurezza vi permettono di superare piccoli contrasti. In amore i single conquistano facilmente, mentre le coppie riscoprono il piacere del confronto. Sul lavoro un collega potrebbe offrirvi un sostegno prezioso. La fortuna favorisce le decisioni concrete.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

L’intuito vi aiuta a individuare soluzioni che prima sembravano lontane. In amore il vostro entusiasmo conquista, ma attenzione alle parole fraintese. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti, soprattutto nei settori creativi. La fortuna richiede diplomazia nei rapporti personali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Famiglia e amicizie occupano un posto importante nei vostri programmi. In amore potreste riscoprire il desiderio di lasciarvi coinvolgere, anche dopo un periodo di solitudine. Sul lavoro alcune scadenze richiedono concentrazione. La fortuna prepara soddisfazioni legate agli sforzi passati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

La mente è particolarmente attiva e vi spinge a sviluppare progetti ambiziosi. In amore si consolidano le relazioni e una serata speciale potrebbe sorprendervi. Sul lavoro si presenta l’occasione di fare un passo avanti. La fortuna consiglia di contenere gli entusiasmi eccessivi.

 

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PESCI

Il buonumore vi aiuta a lasciarvi alle spalle alcune difficoltà. In amore tornano gesti affettuosi e possibilità interessanti per chi cerca una relazione. Sul lavoro la fatica comincia ad alleggerirsi, lasciando intravedere risultati incoraggianti. La fortuna accompagna le scelte equilibrate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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