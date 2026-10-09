Oroscopo del 9 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Spigliatezza, buonumore e voglia di stare in compagnia rendono la giornata piacevole e vi aiutano a creare rapporti stimolanti. In amore il vostro fascino è particolarmente evidente, mentre sul lavoro affrontate gli impegni con energia e precisione; la fortuna premia soprattutto la costanza e l’intelligenza con cui avete costruito i vostri risultati.

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