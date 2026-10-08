Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 ottobre segno per segno

La giornata vi aiuta a ritrovare equilibrio, fascino e capacità di scelta. In amore passione e desiderio vi rendono più coinvolgenti. Sul lavoro non scoraggiatevi se alcune conferme tardano ad arrivare, mentre la fortuna vi concede qualche piacere legato alla cura di voi stessi.

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