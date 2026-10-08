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Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 ottobre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Pronti? Si parte per vivere al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'8 ottobre. 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi sostiene con energia, calore e una buona capacità decisionale. In amore cresce il desiderio di divertirvi e vivere la relazione con più slancio. Sul lavoro il gioco di squadra può portarvi risultati utili, mentre la fortuna consiglia spese piacevoli ma misurate.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Oggi sapete prendere in mano le situazioni con più sicurezza, anche se qualche nodo richiede pazienza. In amore arrivano conferme e una maggiore sintonia con chi vi interessa. Sul lavoro godetevi i piccoli progressi senza pretendere tutto subito, mentre la fortuna invita a evitare acquisti troppo costosi.

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

La giornata vi rende euforici, curiosi e pronti a portare leggerezza dove serve. In amore potete creare una vicinanza più intensa e sincera. Sul lavoro il vostro umorismo aiuta a sciogliere un clima pesante, mentre la fortuna favorisce mosse coraggiose ma ben ragionate.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi ritrovate un clima più sereno nei rapporti vicini, anche se qualche pensiero resta sullo sfondo. In amore collaborazione e ascolto rendono l’intesa più solida. Sul lavoro procedete con pazienza e attenzione, mentre la fortuna consiglia di rimandare spese importanti.

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4/12
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LEONE

La giornata apre spazio a nuovi contatti e a un clima più vivace attorno a voi. In amore il vostro modo generoso di esserci può rafforzare il rapporto. Sul lavoro autorevolezza e risultati vi mettono in buona luce, mentre la fortuna chiede prudenza con le spese inutili.

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Oggi vi muovete con decisione, lucidità e voglia di ottenere risultati concreti. In amore lasciatevi andare di più, senza trattenere emozioni o possibilità interessanti. Sul lavoro consolidate ciò che avete costruito, mentre la fortuna invita a non eccedere con acquisti fuori misura.

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata vi aiuta a ritrovare equilibrio, fascino e capacità di scelta. In amore passione e desiderio vi rendono più coinvolgenti. Sul lavoro non scoraggiatevi se alcune conferme tardano ad arrivare, mentre la fortuna vi concede qualche piacere legato alla cura di voi stessi.

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi prosegue una fase intensa, ricca di stimoli e nuove possibilità. In amore potreste trascurare qualche bisogno del partner, ma avete modo di recuperare. Sul lavoro è il momento di farvi avanti con più decisione, mentre la fortuna richiede prudenza nelle questioni patrimoniali.

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata è impegnativa, ma vi permette di chiarire rapporti e situazioni rimaste sospese. In amore meglio non lanciarvi in scelte azzardate e ascoltare di più ciò che sentite. Sul lavoro potete osare con intelligenza, mentre la fortuna consiglia di rinviare movimenti economici importanti.

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi armonia, rapporti e progetti condivisi vi aiutano a procedere con più fiducia. In amore il clima si scalda e può rafforzare legami già importanti. Sul lavoro riprendete ritmo con il sostegno di chi vi circonda, mentre la fortuna consente qualche spesa più leggera.

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La giornata vi rende intuitivi, brillanti e capaci di coinvolgere gli altri. In amore trovate il coraggio di avvicinarvi a chi vi interessa davvero. Sul lavoro i rapporti con superiori e colleghi migliorano, mentre la fortuna favorisce scelte vantaggiose e ben colte.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Oggi vi muovete con garbo, lucidità e una buona capacità di adattamento. In amore seguite il corso degli eventi senza forzare, lasciando spazio alla complicità. Sul lavoro mantenetevi lontani dai pettegolezzi e difendete ciò che è giusto, mentre la fortuna consiglia prudenza negli acquisti.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

 

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