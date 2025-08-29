Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 agosto

Al via c'è una nuova giornata da affrontare. Sarà particolare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky
Nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 agosto.
ARIETE
La giornata si apre con energia positiva che vi accompagna in ogni scelta. L’amore regala momenti di intensa complicità e una dolcezza inattesa rafforza i legami. Nel lavoro emerge il vostro carisma, capace di attirare attenzione e consensi. Opportunità fortunate vi regalano serenità e nuove prospettive.
TORO
Oggi il cielo vi sprona a dare il meglio con concretezza. In amore sprigionate un fascino magnetico che conquista chi vi è accanto. La famiglia richiede attenzione e la vostra presenza sarà apprezzata. Nel lavoro mostrate vitalità ed entusiasmo, mentre piccole occasioni fortunate portano soddisfazioni inaspettate.
GEMELLI
La giornata si colora di leggerezza e armonia, perfetta per condividere emozioni. L’amore diventa più intenso, con incontri o momenti romantici che scaldano il cuore. Nel lavoro emergono vivacità e idee creative che vi portano successo. La fortuna vi accompagna, offrendo spazi di libertà e nuove opportunità concrete.
CANCRO
Oggi l’energia astrale stimola riflessione e sensibilità interiore. L’amore brilla di romanticismo e vi rende più affettuosi e intensi. Un colpo di fulmine può trasformarsi in un legame speciale. Nel lavoro cresce il desiderio di cambiamento, con possibilità interessanti. La fortuna vi sostiene e porta equilibrio nelle relazioni.
LEONE
La giornata vi regala calore e vitalità, rendendovi protagonisti di emozioni speciali. In amore prevale la passione, che si intreccia a un dialogo più profondo e sincero. Nel lavoro spiccate per entusiasmo e spirito creativo, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte, invitandovi a gestire con equilibrio le occasioni.
VERGINE
Gli astri vi invitano a osare con lucidità e a lasciar spazio alla creatività. L’amore può sorprendere con incontri inattesi o ritorni dal passato, accendendo nuove emozioni. Sul lavoro progetti stimolanti mettono in risalto i vostri talenti. Opportunità fortunate emergono, regalando chiarezza e la possibilità di consolidare nuove iniziative.
BILANCIA
La giornata vi porta equilibrio e desiderio di condivisione sincera. In amore le parole diventano ponti che cancellano tensioni e aprono a nuove intese. Nel lavoro sapete unire diplomazia e concretezza, costruendo rapporti costruttivi. La fortuna vi guida con discrezione, invitandovi a scelte ponderate e a godere di momenti leggeri.
SCORPIONE
Il cielo di oggi accende vitalità e intensità emotiva. L’amore offre incontri che possono trasformarsi in storie profonde, con emozioni che sorprendono. Nei rapporti consolidati prevale il desiderio di rinnovare la complicità. Nel lavoro si aprono percorsi nuovi, da esplorare con equilibrio. La fortuna consiglia moderazione e decisioni attente.
SAGITTARIO
La giornata vi regala entusiasmo e leggerezza, rendendovi protagonisti di nuovi incontri. In amore emergono passioni travolgenti e desiderio di vivere esperienze autentiche. Sul lavoro siete brillanti e intraprendenti, pronti a cogliere ogni sfida con fiducia. La fortuna vi sostiene con occasioni che rafforzano i vostri progetti più ambiziosi.
CAPRICORNO
Gli astri vi spingono a ritrovare calma dopo giornate più nervose. In amore chiarite eventuali contrasti e recuperate intesa. Nel lavoro la prudenza vi guida, aiutandovi a valutare bene ogni mossa. La fortuna vi accompagna in modo discreto, offrendo stabilità e piccoli segnali incoraggianti per il futuro.
ACQUARIO
Il cielo vi dona energia ma anche momenti di confusione da gestire con lucidità. L’amore accende emozioni improvvise, talvolta fugaci, che richiedono sincerità. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli, evitando distrazioni. La fortuna vi sorride a metà, chiedendovi equilibrio nelle scelte e prudenza in ogni iniziativa intrapresa.
PESCI
La giornata si apre con armonia e sensibilità che diventano risorse preziose. In amore vi lasciate guidare da dolcezza e passione, rafforzando i legami. Nel lavoro emergono idee e proposte interessanti, che potrebbero rivelarsi decisive. La fortuna vi accompagna, sostenendo la vostra creatività e donando nuove prospettive incoraggianti.
©Getty
Tutto quello che c'è da sapere sui 12 segni dello zodiaco
Che cos'è l'oroscopo? E lo zodiaco? E a quale segno zodiacale appartiene ognuno di noi? Ecco, in breve, alcuni aspetti da approfondire sul tema, tra lontane origini ed elementi terrestri